[Video] Dấu ấn gốm Biên Hòa trong các công trình lịch sử

“Mỗi người một giai điệu, triệu người cùng tạo nên thanh âm Việt Nam”. Từ tiếng rao trưa hè, phiên chợ đông đến hồi trống tan trường, đâu là âm thanh đang lưu giữ trọn vẹn hồn cốt đất nước trong lòng bạn? Cùng lắng nghe những chia sẻ đời thường nhưng thấm đẫm cảm xúc để thấy diện mạo Việt Nam hiện lên sống động qua từng thanh âm dung dị nhất.