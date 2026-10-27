[Video] Dấu ấn gốm Biên Hòa trong các công trình lịch sử
Gốm Biên Hòa đã góp vào diện mạo các công trình lịch sử bằng ngôn ngữ của hình khối, đường nét và màu men. Qua bàn tay người thợ, đất nung mang dáng hình của đời sống, gửi gắm vẻ đẹp và ước vọng của con người. Mỗi mảng tranh, mỗi chi tiết trang trí cho thấy sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác công phu và khả năng kể chuyện bằng nghệ thuật. Giữa nhịp sống hiện đại, những dấu gốm ấy giúp người xem hiểu thêm lịch sử, văn hóa Đồng Nai qua tài nghệ của các thế hệ nghệ nhân.
Thực hiện: Trà Mi - Minh Tài
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-dau-an-gom-bien-hoa-trong-cac-cong-trinh-lich-su-0ed6618/