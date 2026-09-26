[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ
Trải qua hành trình gần 5 năm lan tỏa, Gala "Tài tử Phương Nam" đã trở thành cầu nối gắn kết những người yêu loại hình nghệ thuật truyền thống Nam Bộ được hội ngộ, giao lưu và thỏa niềm đam mê. Tiếp nối thành công đó, mùa giải 2026 đánh dấu lần thứ ba chương trình tổ chức vòng chung kết và trao giải đêm 24-9 tại Nhà hát Truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
11 gương mặt, ở nhiều độ tuổi, đến từ nhiều miền quê khác nhau, cùng hội tụ trên một sân khấu bởi một tình yêu chung dành cho đờn ca tài tử. Cuộc thi đã khép lại nhưng câu chuyện về tình yêu và sự tiếp nối các thế hệ với bộ môn nghệ thuật truyền thống này tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.
Thực hiện: Thu Huế - Khánh Lộc
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202609/video-dau-an-gala-tai-tu-phuong-nam-nam-2026-lan-toa-tinh-yeu-nghe-thuat-truyen-thong-qua-cac-the-he-6b37e1a/