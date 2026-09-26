[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ

11 gương mặt, ở nhiều độ tuổi, đến từ nhiều miền quê khác nhau, cùng hội tụ trên một sân khấu bởi một tình yêu chung dành cho đờn ca tài tử. Cuộc thi đã khép lại nhưng câu chuyện về tình yêu và sự tiếp nối các thế hệ với bộ môn nghệ thuật truyền thống này tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.

Thực hiện: Thu Huế - Khánh Lộc