[Video] Dấu ấn đổi mới, phát triển của thủ đô Hà Nội qua ống kính

Triển lãm không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu của Hà Nội mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của Thủ đô. Từ những hình ảnh về dịch vụ công trực tuyến đến các lễ hội văn hóa truyền thống, mỗi tác phẩm đều góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa những giá trị riêng có của Hà Nội tới các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám và từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 10 tại Bảo tàng Hà Nội. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, triển lãm tiếp tục lan tỏa tình yêu Hà Nội, khắc họa một Thủ đô đang đổi mới từng ngày, vững bước trên hành trình phát triển trong kỷ nguyên mới.