Những bao vải vụn chất góc xưởng may, những tờ giấy hỏng xếp chồng, hay tấm xốp chèn hàng cồng kềnh sau mỗi lần bóc hộp, tất cả vốn chỉ chờ ngày vứt bỏ. Thế nhưng với Lương Nguyễn Ngọc Mai (sinh năm 2000) mỗi nguyên vật liệu bỏ đi chưa bao giờ là phế thải. Từ những trăn trở ấy, mô hình Gem Chạm Sắc được hình thành, gắn với câu chuyện của một người trẻ kiên trì tìm cách lan tỏa lối sống xanh và bền vững.