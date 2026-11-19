[Video] Đào tạo nghề cho người thất nghiệp tăng gần 63%
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết tháng 10, cả nước có hơn 15.600 người được hỗ trợ học nghề theo chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Con số này tăng hơn 4.300 người so với cùng kỳ năm 2025.
Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ đầu năm 2026, tiếp tục tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề. Người tham gia khóa học đủ điều kiện có thể được hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn. Chính sách này nhằm giúp người lao động thích ứng tốt hơn với nhu cầu tuyển dụng, sớm tìm được việc làm và ổn định cuộc sống.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dao-tao-nghe-cho-nguoi-that-nghiep-tang-gan-63-post1003976.html