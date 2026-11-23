Chợ Đồng Xuân, địa chỉ giao thương sầm uất hàng trăm năm nay ở Thăng Long-Hà Nội, nay trở thành không gian trình diễn, triển lãm và trải nghiệm nghệ thuật. Thành phố Hà Nội đang cho thấy những cách làm mới trong khai thác, phát huy giá trị di sản. Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 với khoảng 150 hoạt động, nhiều không gian văn hóa, di tích của Thủ đô đang được đánh thức bằng sức sáng tạo đương đại.

Tại đình Nam Hương diễn ra triển lãm “Đối thoại với tranh Hàng Trống” giới thiệu dòng tranh dân gian đặc trưng của Hà Nội qua nhiều chất liệu nghệ thuật. Trong khi đó, đình Phả Trúc Lâm đưa công chúng tìm hiểu lịch sử nghề da giày qua các tác phẩm trên chất liệu da và tư liệu quảng cáo cửa hàng xưa. Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn di sản, mà còn mở ra khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa và du lịch.

Để những mô hình sáng tạo có thể duy trì lâu dài, Luật Thủ đô năm 2026, đặc biệt là Điều 15, đã mở ra những cơ chế quan trọng.