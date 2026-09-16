[VIDEO] Đảng bộ PVEP phát huy vai trò lãnh đạo, tăng tốc thực hiện các mục tiêu năm 2026
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VIII, kỳ họp mở rộng, kết hợp Hội nghị triển khai quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2026-2031.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-dang-bo-pvep-phat-huy-vai-tro-lanh-dao-tang-toc-thuc-hien-cac-muc-tieu-nam-2026-745660.html