[VIDEO] Đảng bộ PVEP phát huy vai trò lãnh đạo, tăng tốc thực hiện các mục tiêu năm 2026

Từ nay đến cuối năm, cùng với hệ thống camera AI, các UAV hoạt động trên bầu trời Thủ đô sẽ tự động nhận diện tức thì hàng loạt lỗi vi phạm phức tạp, tự khoanh vùng đối tượng nguy hiểm và truyền dữ liệu tọa độ về thẳng trung tâm điều hành theo thời gian thực mà không cần người điều khiển phải thao tác thủ công.