[Video] Đại tướng Phan Văn Giang: Ý kiến cử tri là chất liệu thực tiễn quý báu cho hoạt động lập pháp

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vấn đề được cử tri quan tâm. Đồng chí khẳng định, các ý kiến, kiến nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình xem xét, giải quyết và thông tin tới cử tri theo quy định.

Dịp này, Đại tướng đã trao tặng 50 suất quà động viên các gia đình chính sách trên địa bàn phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân.