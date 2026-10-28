[Video] Đại tá Lê Bá Ước trong ký ức người ở lại

Di sản nghìn năm là nền tảng làm nên bản sắc Hà Nội, nhưng sức sống của văn hóa Thủ đô không chỉ nằm trong những giá trị được lưu giữ từ quá khứ. Trong nhịp phát triển đô thị hôm nay, những giá trị ấy cần được tiếp nối bằng các hình thức sáng tạo mới với sự tham gia của cả cộng đồng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, để Hà Nội đứng trước cơ hội bồi đắp bản sắc văn hóa đương đại bằng chính chiều sâu văn hóa của mình.