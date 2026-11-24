Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm không chỉ tổ chức lại không gian đô thị theo hướng đa cực, đa trung tâm, mà còn đặt nền tảng hạ tầng để kết nối các không gian du lịch từ đô thị, sông nước đến biển đảo, hình thành mạng lưới điểm đến liên kết thay vì phát triển riêng lẻ.