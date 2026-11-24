[Video] Đại lộ cảnh quan sông Hồng rộng 8-10 làn xe
Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35 km, đi qua 8 phường, xã, được quy hoạch 6 làn xe chính cùng hệ thống đường gom, đường hỗn hợp.
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng.
Tuyến dài khoảng 35,04 km, điểm đầu tại nút giao cầu Hồng Hà thuộc xã Mê Linh, điểm cuối tại ranh giới thành phố thuộc xã Bát Tràng; đi qua 8 phường, xã gồm Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dai-lo-canh-quan-song-hong-rong-8-10-lan-xe-post1005009.html