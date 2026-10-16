[Video] Đại học rà soát ngành đào tạo, chuẩn bị tuyển sinh năm 2027
Từ ngày 1/1/2027, các khóa tuyển sinh đại học mới sẽ áp dụng danh mục ngành đào tạo theo Thông tư 74 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Danh mục gồm 22 lĩnh vực, với nhiều ngành được đổi tên, sắp xếp lại hoặc đưa vào tên gọi chung.
Theo quy định chuyển tiếp, việc đổi tên không đồng nghĩa chương trình hiện có phải dừng đào tạo. Các khóa tuyển sinh trước năm 2027 tiếp tục học theo thông tin đã công bố; các khóa tuyển sinh từ năm 2027 áp dụng danh mục mới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc chuẩn hóa nhằm thống nhất dữ liệu, phục vụ quản lý, kiểm định và cấp văn bằng. Thí sinh cần đối chiếu tên ngành mới khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, bởi thay đổi tên gọi không nhất thiết đồng nghĩa ngành học bị xóa bỏ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dai-hoc-ra-soat-nganh-dao-tao-chuan-bi-tuyen-sinh-nam-2027-post995771.html