[Video] Đại biểu Quốc hội đề nghị phân hóa mức phạt theo tính chất, mức độ vi phạm

Cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm liên quan đến đề xuất điều chỉnh mức phạt tiền tối đa sau 13 năm áp dụng. Một số đại biểu cho rằng tăng tiền phạt có thể nâng sức răn đe, nhưng mức phạt quá cao, vượt khả năng tài chính thực tế của cá nhân, doanh nghiệp có thể không phát huy hiệu quả; đề nghị ban soạn thảo cân nhắc nội dung này.

LÊ CHÍ - HƯƠNG GIANG