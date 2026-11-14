[Video] Đã tìm thấy thi thể học sinh mất tích khi tắm biển Nha Trang
Gần 17 giờ ngày 14/11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã tìm thấy thi thể em B.Q.V. (sinh năm 2011, trú xã Diên Khánh), nạn nhân mất tích khi tắm biển Nha Trang vào khoảng 11 giờ cùng ngày.
Trong quá trình tìm kiếm, các chiến sĩ cứu nạn đã sử dụng bình dưỡng khí để lặn tìm nạn nhân. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phát hiện thi thể em V ở vị trí cách bờ khoảng 70m. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-da-tim-thay-thi-the-hoc-sinh-mat-tich-khi-tam-bien-nha-trang-post1002713.html