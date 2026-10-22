[Video] Đã tìm thấy hơn 800 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 810 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, với 328 bộ có di vật kèm theo. Trong tổng số này, có 777 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, bao gồm 2 vị trí ở Khu A cùng 6 vị trí ở Khu B.

PV