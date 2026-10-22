[Video] Đã tìm thấy hơn 800 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh vào ngày 22/10, các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 810 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, với 328 bộ có di vật kèm theo. Trong tổng số này, có 777 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, bao gồm 2 vị trí ở Khu A cùng 6 vị trí ở Khu B.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-da-tim-thay-hon-800-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post997431.html