[Video] Đã tìm thấy 999 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 7/11, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, đã xử lý hơn 620m3 đất.
Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-da-tim-thay-999-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post1000957.html