[Video] Đà Nẵng khẩn trương khắc phục giao thông do sạt lở

Campuchia đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 vào các ngày 15 và 16/11/2026. Đây là lần thứ 2 Hội nghị diễn ra ở một quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, gần 30 năm sau thành công của Hội nghị cấp cao lần thứ 7 được tổ chức tại Việt Nam.