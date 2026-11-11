[Video] Đà Nẵng khẩn trương khắc phục giao thông do sạt lở
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi TP Đà Nẵng, làm hư hỏng nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục, tổ chức cảnh báo, chốt chặn tại những vị trí nguy hiểm.
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án khắc phục, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực ngập sâu. Lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-da-nang-khan-truong-khac-phuc-giao-thong-do-sat-lo-post1001774.html