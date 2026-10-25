[Video] Đà Nẵng dự trữ hơn 4.000 tấn gạo ứng phó mưa lũ chia cắt

Việc tổ chức lại hệ thống trạm y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đặt ra yêu cầu kiện toàn bộ máy, mà còn đòi hỏi phương thức quản lý và cung ứng dịch vụ y tế phù hợp với từng địa bàn. Sau hơn 9 tháng vận hành, hoạt động chuyên môn cơ bản được duy trì ổn định.