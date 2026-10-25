[Video] Đà Nẵng dự trữ hơn 4.000 tấn gạo ứng phó mưa lũ chia cắt
Trước mùa mưa bão năm nay, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, phương tiện tại các khu vực phòng thủ, sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt kéo dài.
Theo phương án bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt năm 2026 của Sở Công Thương, nguồn hàng dự trữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dự kiến hơn 4.000 tấn gạo, nếp các loại, 370.000 thùng mì ăn liền, 4.000 thùng lương khô, 120.000 thùng nước uống đóng chai và hơn 3.300 tấn các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-da-nang-du-tru-hon-4000-tan-gao-ung-pho-mua-lu-chia-cat-post997870.html