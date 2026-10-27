[Video] Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ mua nhà ở đến 800 triệu đồng để thu hút nhân tài
Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến dự thảo quy định chính sách hỗ trợ chi phí thuê, mua nhà ở và lưu trú đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng làm việc trên địa bàn thành phố.
Theo dự thảo, thành phố đề xuất ba nhóm chính sách hỗ trợ nhằm thu hút nhân tài là người Việt Nam, kiều bào và chuyên gia nước ngoài. Các lĩnh vực ưu tiên gồm vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics hiện đại và y tế chuyên sâu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-da-nang-de-xuat-ho-tro-mua-nha-o-den-800-trieu-dong-de-thu-hut-nhan-tai-post998313.html