[Video] Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ mua nhà ở đến 800 triệu đồng để thu hút nhân tài

Trung Quốc cảnh báo, thanh lý thiết bị công nghiệp không đúng cách có thể làm lộ bí mật thương mại, dữ liệu về hạ tầng trọng yếu và thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia, ngay cả khi dữ liệu đã bị xóa hoặc ổ cứng được định dạng...