[Video] Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số tăng thêm đạt 35-40% GRDP vào 2030
UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố.
Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 35-40% GRDP; tối thiểu 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số; hình thành ít nhất 1 doanh nghiệp công nghệ số có quy mô 15.000 lao động hoặc doanh thu 2 tỷ USD/năm; hoàn thành thí điểm và đưa vào vận hành Sàn dữ liệu thành phố, bảo đảm 100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-da-nang-dat-muc-tieu-ty-trong-kinh-te-so-tang-them-dat-35-40-grdp-vao-2030-post992963.html