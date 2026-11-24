[Video] Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, thủy điện đầu nguồn điều tiết nước đón lũ
Ngày 24/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết do không khí lạnh, khu vực đồng bằng và vùng núi phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 350mm, cảnh giác mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.
Thành phố yêu cầu các địa phương thông tin kịp thời đến người dân, đơn vị du lịch, du khách; chủ động sơ tán dân vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất và không để người dân đánh bắt thủy sản trên sông, suối khi thời tiết nguy hiểm.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ hồ thủy điện chủ động điều tiết, đưa mực nước hồ về cao trình đón lũ theo quy định
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-da-nang-canh-bao-mua-lon-thuy-dien-dau-nguon-dieu-tiet-nuoc-don-lu-post1005121.html