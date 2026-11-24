Thành phố yêu cầu các địa phương thông tin kịp thời đến người dân, đơn vị du lịch, du khách; chủ động sơ tán dân vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất và không để người dân đánh bắt thủy sản trên sông, suối khi thời tiết nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ hồ thủy điện chủ động điều tiết, đưa mực nước hồ về cao trình đón lũ theo quy định