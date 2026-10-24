[Video] Đã giải ngân 577 tỷ đồng cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, khoản giải ngân trên thuộc gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho người mua nhà ở xã hội. Đến nay, với sự tham gia của 11 ngân hàng thương mại, quy mô gói cho vay mua nhà ở xã hội đã tăng lên hơn 153.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội toàn hệ thống đạt hơn 51.000 tỷ đồng, gồm hơn 26.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội và hơn 25.000 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại.