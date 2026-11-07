[Video] Đã bắt được Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng vụ trốn khỏi Trại giam A2

Hồ Văn Tình chính là người đã dùng dao đâm hai cán bộ công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai, khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP Pleiku (cũ) vào ngày 7/6/2024. Trước đó, Hồ Văn Tình từng có tiền án về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "chống người thi hành công vụ".

Như vậy 4 phạm nhân trốn trại gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn, Hồ Văn Tình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.