[Video] Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị 36-42 tháng tù

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị từ 36-42 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù.

CAO HIẾU