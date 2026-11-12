[Video] Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị 36-42 tháng tù
Chiều 12/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo khác chuyển sang phần tranh tụng. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 11 bị cáo trong vụ án.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị từ 36-42 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cuu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa-le-duc-giang-bi-de-nghi-36-42-thang-tu-post1002285.html