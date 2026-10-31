[Video] Cứu nạn thành công thuyền viên tàu nước ngoài có nguy cơ nhồi máu cơ tim vào bờ cấp cứu

Bệnh não mô cầu đang có xu hướng gia tăng ở cả trẻ em và người lớn. Đây là căn bệnh có diễn tiến nhanh, nguy hiểm, bệnh nhân có thể tử vong chỉ sau vài ngày nếu không được điều trị kịp thời. Người dân cần sớm nhận biết triệu chứng của bệnh để có những biện pháp can thiệp y tế đúng lúc, tránh bệnh trở nặng mới nhập viện điều trị.