[Video] Cứu nạn thành công thuyền viên tàu nước ngoài có nguy cơ nhồi máu cơ tim vào bờ cấp cứu
Rạng sáng 31/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng SAR 272 đưa một thuyền viên nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên tàu hàng quốc tế vào bờ cấp cứu.
Trước đó, lúc 9 giờ 20 ngày 30/10, đơn vị tiếp nhận thông tin cấp cứu khẩn cấp từ tàu DEMETER LEADER mang quốc tịch Nhật Bản, số hiệu IMO 9477921, khi đang hành trình từ Nhật Bản đi Singapore qua vùng biển Việt Nam. Một thuyền viên trên tàu xuất hiện triệu chứng đau ngực trái dữ dội, kéo dài, kèm khó thở, đau đầu và phải hỗ trợ thở oxy. Đơn vị tư vấn y tế quốc tế International SOS chẩn đoán bệnh nhân nghi mắc hội chứng mạch vành cấp, nguy cơ cao nhồi máu cơ tim cấp tính, đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp y tế chuyên sâu. Thuyền trưởng tàu đã đề nghị hỗ trợ đưa bệnh nhân vào bờ khẩn cấp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cuu-nan-thanh-cong-thuyen-vien-tau-nuoc-ngoai-co-nguy-co-nhoi-mau-co-tim-vao-bo-cap-cuu-post999363.html