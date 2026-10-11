[Video] Cùng vận động viên xe đạp chinh phục những cung đường khó trong Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai ngày 10-10 đã diễn ra Giải xe đạp phong trào MTB và Gravel mở rộng. Trong những cung đường khó giữa rừng xanh, thể thao đang trở thành một cách mới để đưa người dân, du khách đến gần hơn với thiên nhiên, lịch sử và văn hóa…
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-cung-van-dong-vien-xe-dap-chinh-phuc-nhung-cung-duong-kho-trong-khu-bao-ton-thien-nhien-van-hoa-dong-nai-1d76807/