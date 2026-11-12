[Video] Củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

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Ngày 12/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, giám sát thực hiện thỏa thuận song phương; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và nâng cao năng lực tự chủ của mỗi quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai cơ quan lập pháp ký kết Chương trình hành động chung trong chuyến thăm này nhằm tạo bước chuyển thực chất trong công tác nghị viện.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cung-co-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-va-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-lien-bang-nga-post1002276.html