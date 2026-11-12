[Video] Củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị các đơn vị cụm hoạt động số 2 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu chính đáng của thanh thiếu nhi; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.