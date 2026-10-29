[Video] Cục Thuế yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số 3.372.799 tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần rà soát. Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu người nộp thuế, thửa đất chưa đầy đủ, thông báo nghĩa vụ thuế chưa chính xác và phản hồi của người dân chậm được giải quyết vẫn xảy ra tại một số địa bàn.
Để khắc phục những tồn tại, Cục Thuế yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế; tập trung xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cuc-thue-yeu-cau-xu-ly-dut-diem-vuong-mac-ve-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-post998993.html