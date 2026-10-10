[Video] Cục Thuế yêu cầu không xử phạt tràn lan

Theo công văn, Cục Thuế yêu cầu Thuế cơ sở phải chủ động rà soát, cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ sai sót, chậm khai, chậm nộp thuế.

Việc nhắc nhở, hướng dẫn không thay thế và không làm chậm quá trình xử lý vi phạm. Với các trường hợp cố ý khai sai, trốn thuế, gian lận hoặc đã được nhắc nhở, cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, cơ quan thuế xử lý nghiêm, bảo đảm đúng thẩm quyền; không bỏ qua vi phạm, song cũng không xử phạt tràn lan.