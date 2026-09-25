[Video] Cục thuế ghi nhận 4000 phản ánh bị mạo danh để lập doanh nghiệp

Nhiều người chỉ phát hiện thông tin cá nhân bị lợi dụng khi nhận được thông báo liên quan mã số thuế hoặc nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp đứng tên mình. Trước tình trạng này, ngành Thuế đang phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, xác minh và xử lý từng trường hợp.

Khi có căn cứ cho thấy hồ sơ thành lập doanh nghiệp bị làm giả, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phối hợp cơ quan Công an xác minh các thông tin liên quan như chữ ký, con dấu, căn cước công dân. Nếu xác định có hành vi giả mạo, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.