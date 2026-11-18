[Video] Cục Thuế đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh
Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), lũy kế đến ngày 31/10, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có hơn 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Đến nay, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động hoàn thành nghĩa vụ thuế sau khi bị áp dụng biện pháp này; riêng nhóm không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06) có khoảng 20.000 trường hợp chủ động liên hệ cơ quan thuế để nộp đủ tiền thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cuc-thue-da-ban-hanh-tren-250000-thong-bao-tam-hoan-xuat-canh-post1003443.html