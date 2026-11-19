[Video] Cục Hàng không yêu cầu điều chỉnh giá vé máy bay khi giá nhiên liệu giảm
Trước thực tế giá nhiên liệu bay từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đang liên tục giảm, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng bay công khai giá vé và điều chỉnh giá phù hợp với chi phí thực tế. Cơ quan này lưu ý không để giá vé tăng nhanh khi nhiên liệu đắt lên, nhưng giảm chậm khi nhiên liệu hạ giá.
Hiện nay, giá vé dịp tết Đinh Mùi 2027 nhiều chặng đã tăng 10 - 20% so với cuối tháng 8 và tiếp tục nhích lên theo từng tuần. Ngoài ra, giá vé nhiều chặng bay quốc tế trong dịp Giáng sinh và tết Dương lịch cũng tăng nhẹ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cuc-hang-khong-yeu-cau-dieu-chinh-gia-ve-may-bay-khi-gia-nhien-lieu-giam-post1004069.html