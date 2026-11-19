Hiện nay, giá vé dịp tết Đinh Mùi 2027 nhiều chặng đã tăng 10 - 20% so với cuối tháng 8 và tiếp tục nhích lên theo từng tuần. Ngoài ra, giá vé nhiều chặng bay quốc tế trong dịp Giáng sinh và tết Dương lịch cũng tăng nhẹ.

Nguyễn Hồng Quân