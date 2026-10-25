[Video] Cục Hàng không đề nghị 6 hãng khôi phục, mở mới đường bay nội địa
Cục Hàng không Việt Nam đề nghị 6 hãng hàng không nghiên cứu khôi phục, mở mới đường bay nội địa và tăng tần suất khai thác, hướng tới tăng kết nối trực tiếp giữa các địa phương, góp phần phát triển du lịch và thúc đẩy liên kết vùng.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong bối cảnh hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp và mở rộng, vận tải hàng không tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kết nối vùng, thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cuc-hang-khong-de-nghi-6-hang-khoi-phuc-mo-moi-duong-bay-noi-dia-post997865.html