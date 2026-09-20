[Video] Cụ thể hóa Luật Thủ đô: Khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, từ đó người dân được tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở.

Từ chính sách được quy định trong Luật Thủ đô, những giá trị thiết thực đang được cụ thể hóa bằng hành động, để chăm sóc sức khỏe người dân trở thành một phần quan trọng trong chính sách an sinh ngay từ cơ sở.