[Video] Cụ thể hóa đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, trong khuôn khổ chuyến công tác sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có bài phát biểu quan trọng. Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các đối tác, các tổ chức quốc tế, cùng đại diện Chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ. Tiếp đó, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ hội kiến Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Mark Carney, hội kiến Lãnh đạo Quốc hội Canada cùng nhiều hoạt động song phương quan trọng khác.

MINH TRIẾT