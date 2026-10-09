[Video] Cù lao Phố - vùng đất hội tụ những giá trị di sản

Gần như cả cuộc đời gắn với nghệ thuật, từ hội họa, điêu khắc đến sân khấu múa rối và quản lý văn hóa, NSND Vương Duy Biên vẫn luôn giữ cho mình một khoảng riêng để sáng tác. Ở đó, ông tìm thấy niềm vui trong những hình khối, gương mặt, câu chuyện đời thường và cả những công trình mang dấu ấn lịch sử. Triển lãm điêu khắc “Chuyện nhỏ, chuyện to” sắp diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là dịp để người nghệ sĩ nhìn lại hành trình ấy bằng ngôn ngữ ông đã theo đuổi suốt nhiều năm: Hình khối và cảm xúc.