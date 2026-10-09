[Video] Cù lao Phố - vùng đất hội tụ những giá trị di sản
Cùng với quá trình hình thành và phát triển qua gần 330 năm của vùng đất Đồng Nai, Cù lao Phố hay còn gọi là cù lao Hiệp Hòa, thuộc phường Trấn Biên hiện vẫn còn lưu giữ hơn 20 công trình, thiết chế văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Mỗi công trình đều chứa đựng những câu chuyện riêng gắn với hành trình mở cõi đất phương Nam của dân tộc cũng như sự giao thoa văn hóa, phát triển kinh tế của một trong những thương cảng sầm uất trước đây.
Thực hiện: Thu Huế - Ngọc Thành - Nguyễn Tài
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-cu-lao-pho-vung-dat-hoi-tu-nhung-gia-tri-di-san-4c72beb/