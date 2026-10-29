[Video] Công khai thực đơn bữa ăn bán trú trên iHanoi

Sở hữu bài báo quốc tế thuộc nhóm Q1 khi mới là sinh viên năm thứ ba, Trần Thị Thảo Linh (ngành Quản trị Đô thị thông minh và bền vững, trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội) còn giành nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp ĐHQG Hà Nội (VNU) và cấp Bộ. Nữ sinh cũng được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên giảng đường, ghi dấu ấn trong học tập và rèn luyện.