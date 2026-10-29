[Video] Công khai thực đơn bữa ăn bán trú trên iHanoi
HanoiCheck là hệ thống dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường, được tích hợp trên iHanoi. Qua tiện ích này, phụ huynh có thêm kênh theo dõi bữa ăn của học sinh, bên cạnh các thông tin được nhà trường thông báo trực tiếp.
Để tra cứu, phụ huynh mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại, chọn mục “Tiện ích”, vào “Giáo dục” và chọn “HanoiCheck”. Tiếp đó, chọn vai trò “Phụ huynh” và đăng nhập tài khoản. Tại mục “Thực đơn”, người dùng chọn ngày cần xem, nhấn “Chi tiết” để kiểm tra các món ăn trong ngày.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cong-khai-thuc-don-bua-an-ban-tru-tren-ihanoi-post998681.html