[Video] Công khai dữ liệu chậm, hủy chuyến bay trong giai đoạn 2026-2030
Cục Hàng không Việt Nam ban hành danh mục dữ liệu mở giai đoạn 2026-2030, trong đó có thông tin về chuyến bay, tình trạng chậm, hủy chuyến, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và khai thác dữ liệu hàng không.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành danh mục và kế hoạch cung cấp dữ liệu mở giai đoạn 2026-2030, bao gồm nhiều nhóm thông tin về tàu bay, cảng hàng không, hãng hàng không, mạng đường bay và hoạt động vận tải hàng không.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cong-khai-du-lieu-cham-huy-chuyen-bay-trong-giai-doan-2026-2030-post994184.html