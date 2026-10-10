[Video] Công khai dữ liệu chậm, hủy chuyến bay trong giai đoạn 2026-2030

Bạn đọc Thanh Hải (Gia Lai) hỏi: Tôi đang cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ với mong muốn vừa bảo vệ tài chính cho gia đình trước những rủi ro, vừa tích lũy một khoản tiền cho tương lai. Xin hỏi, có nên coi bảo hiểm nhân thọ là một kênh tiết kiệm không? So với gửi tiết kiệm ngân hàng, hình thức này có những ưu điểm, hạn chế gì và cần lưu ý những vấn đề nào trước khi tham gia?