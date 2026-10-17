[Video] Công đoàn triển khai nhiều chính sách chăm lo Tết Đinh Mùi 2027

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” cũng được triển khai trực tiếp và trực tuyến, giúp đoàn viên mua hàng thiết yếu với giá ưu đãi, nhận phiếu mua hàng và tiếp cận các mặt hàng miễn phí. Các địa phương sẽ phối hợp tổ chức xe, tàu đưa công nhân về quê, đồng thời chăm lo Tết tại chỗ cho những người không có điều kiện về nhà.

Nguyễn Hồng Quân