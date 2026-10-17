[Video] Công đoàn triển khai nhiều chính sách chăm lo Tết Đinh Mùi 2027
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực dành cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” cũng được triển khai trực tiếp và trực tuyến, giúp đoàn viên mua hàng thiết yếu với giá ưu đãi, nhận phiếu mua hàng và tiếp cận các mặt hàng miễn phí. Các địa phương sẽ phối hợp tổ chức xe, tàu đưa công nhân về quê, đồng thời chăm lo Tết tại chỗ cho những người không có điều kiện về nhà.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cong-doan-trien-khai-nhieu-chinh-sach-cham-lo-tet-dinh-mui-2027-post995910.html