[Video] Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức 3 chương trình 'Vui hội Trăng rằm'
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức 3 chương trình “Vui hội Trăng rằm” năm 2026, hướng đến con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, đăc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Các em nhỏ sẽ được thưởng thức chương trình văn nghệ, múa lân - sư - rồng, tham gia rước đèn, phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Không chỉ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, các hoạt động còn góp phần giáo dục trẻ em về truyền thống văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khuyến khích các em giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cong-doan-thu-do-se-to-chuc-3-chuong-trinh-vui-hoi-trang-ram-post989826.html