[Video] Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức 3 chương trình 'Vui hội Trăng rằm'

Có những vùng đất bước ra khỏi bản đồ để đi vào văn chương, ở đó một con đường, ngôi trường, thị trấn hay miền quê có thể trở thành phần ký ức chung của nhiều thế hệ. Với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, những nơi chốn tuổi thơ không chỉ được nhớ lại mà còn được tái tạo, mở rộng và trao cho những đời sống mới qua trang sách.