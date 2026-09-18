[Video] Công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cán bộ được điều động, phân công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương nắm bắt tình hình, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

PV