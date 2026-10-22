[Video] Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, bắt 151 đối tượng

Chuyên án được mở rộng điều tra sau khi Công an kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn, số 492 Võ Văn Kiệt, vào rạng sáng 7/10, phát hiện 6 trường hợp dương tính với ma túy.

Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định đường dây do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Tây Nam Bộ.

Các đối tượng tập kết ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long rồi đưa về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ, sử dụng tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín và dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch, vận chuyển.