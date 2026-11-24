Khoảng 8 giờ 05 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo vụ nổ tại địa chỉ trên. Công an thành phố điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và lực lượng tại chỗ cứu nạn.

Tại hiện trường, vụ nổ xảy ra ở cửa hàng ăn uống một tầng gây sập công trình, có người mắc kẹt. Lực lượng chức năng dùng thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân và bảo đảm trật tự.