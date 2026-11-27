Những kiến thức về sử dụng gas an toàn được Công an Hà Nội chuyển tải một cách sinh động, dễ hiểu thông qua clip. (Nguồn: Công an Hà Nội)

Hiện nay, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG, thường gọi là gas) được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tại các hộ gia đình, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, nếu việc bảo quản, lắp đặt và sử dụng gas không đúng quy định, không bảo đảm các điều kiện an toàn thì nguy cơ xảy ra cháy, nổ là rất cao.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ liên quan khí gas, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng clip khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh gas, các cơ sở sử dụng gas và người dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Clip hướng dẫn sử dụng gas an toàn của Công an thành phố Hà Nội. (Nguồn: Công an Hà Nội)