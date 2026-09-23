[Video] Có kết quả kiểm nghiệm vụ hàng chục ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Quảng Trị

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra, có 9 mẫu dương tính với Salmonella spp. gồm: chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mỳ, bánh sandwich và nước xíu. Đối với các mẫu bệnh phẩm, có 11/13 mẫu phát hiện Salmonella spp. đặc biệt trong đó có một mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp. và Staphylococcus aureus. Hai mẫu còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

HƯƠNG GIANG