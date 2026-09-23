[Video] Có kết quả kiểm nghiệm vụ hàng chục ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Quảng Trị
Trưa 23/9, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan vụ hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra, có 9 mẫu dương tính với Salmonella spp. gồm: chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mỳ, bánh sandwich và nước xíu. Đối với các mẫu bệnh phẩm, có 11/13 mẫu phát hiện Salmonella spp. đặc biệt trong đó có một mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp. và Staphylococcus aureus. Hai mẫu còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh đường ruột.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-co-ket-qua-kiem-nghiem-vu-hang-chuc-ca-nhap-vien-nghi-ngo-doc-thuc-pham-tai-quang-tri-post990575.html