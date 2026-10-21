[Video] CLB Bà Rá Trail sẵn sàng chinh phục Giải Đồng Nai marathon -Trường Tươi Group 2026

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân tại TP.HCM với 20 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21.12. Đáng chú ý, HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm.