[Video] CLB Bà Rá Trail sẵn sàng chinh phục Giải Đồng Nai marathon -Trường Tươi Group 2026
Từ những bước chạy đầu ngày trên những cung đường quen thuộc, cộng đồng yêu marathon tại Đồng Nai đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội tranh tài sắp tới. Với các thành viên Câu lạc bộ Bà Rá Trail, Giải Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai không chỉ là dịp thử thách sức bền, chinh phục những mục tiêu mới, mà còn là cơ hội để gặp gỡ, kết nối và lan tỏa niềm đam mê chạy bộ. Sự hào hứng của các runner cũng góp phần cho thấy sức hút của giải đấu, đồng thời khẳng định vai trò của marathon trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng lối sống năng động trong cộng đồng.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-clb-ba-ra-trail-san-sang-chinh-phuc-giai-dong-nai-marathon-truong-tuoi-group-2026-13f7bf1/