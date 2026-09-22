[Video] Chuyện những ao ốc ‘xanh’ ở Thanh Sơn

Mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng mở đang tạo thêm dư địa cho xuất khẩu Việt Nam, nhưng lợi ích từ các cam kết thương mại không tự chuyển hóa thành giá trị cho doanh nghiệp. Khi các thị trường ngày càng yêu cầu cao về xuất xứ, tính minh bạch và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, doanh nghiệp muốn đi xa phải nâng cấp năng lực từ bên trong.