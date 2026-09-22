[Video] Chuyện những ao ốc ‘xanh’ ở Thanh Sơn
Trên mảnh đất hơn 2ha ở xã Thanh Sơn, anh Đỗ Văn Thành, từng là giám đốc một doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng đã lựa chọn một công việc hoàn toàn khác, làm nông dân.
Từ những ao ốc đầu tiên, anh Thành từng bước hoàn thiện mô hình sản xuất của mình và ấp ủ ý tưởng phát triển du lịch sinh thái, kết nối sản phẩm nông nghiệp, nhằm góp thêm một hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại xã Thanh Sơn.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202609/video-chuyen-nhung-ao-oc-xanh-o-thanh-son-9de1c4b/