[Video] Chuyên gia cảnh báo: Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới

Dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến mưa trên cả nước.

Tại Bắc Bộ, hình thế gây mưa lớn những ngày qua đã suy yếu. Trong đêm nay và sáng mai, mưa chỉ còn xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa không lớn; ngày mai, khu vực này tiếp tục có nắng.

Trong 24 giờ tới, khu vực có mưa lớn nhất tập trung từ Nghệ An đến thành phố Huế, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi hơn 80mm. Cần đề phòng mưa cường độ lớn hơn 80mm trong 3 giờ. Từ đêm 18/9, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Tại Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ, mây dông đang phát triển. Dự báo chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa vừa, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi hơn 80mm.