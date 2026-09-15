[Video] Chuyên gia cảnh báo: Mưa lớn tiếp tục diễn ra trong diện rộng tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và sạt lở

Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn thông tin về tình hình mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trong đêm nay và ngày mai, mưa lớn tiếp tục xảy ra. Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ có mưa to đến rất to, phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm.

Đợt mưa được dự báo kéo dài đến hết đêm 16/9, sau đó giảm dần. Người dân cần đề phòng ngập úng đô thị, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi.