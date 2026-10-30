[Video] Chuyển đổi số gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Sáng 30/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Nhiều đại biểu đề nghị hoàn thiện các quy định về thực hiện dân chủ trên nền tảng số, bảo đảm người dân được tham gia thực chất, thuận tiện và bình đẳng.
Các ý kiến cho rằng cần xây dựng quy trình dân chủ số thống nhất, từ công khai thông tin, lấy ý kiến, tiếp nhận kiến nghị đến phản hồi và theo dõi kết quả giải quyết. Đồng thời, phải phân biệt rõ giữa công khai trực tuyến, lấy ý kiến trực tuyến và biểu quyết trực tuyến, bảo đảm tính xác thực và giá trị pháp lý của kết quả.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chuyen-doi-so-gan-voi-phat-huy-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-post999165.html