[Video] Chuyển đổi số gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Chiều 30/10, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực y tế và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.