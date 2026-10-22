[Video] Chuyển Công an điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu trị giá 2.841 tỉ không có chứng từ

Theo kết luận được giải mật và công bố ngày 2/10, qua kiểm tra hồ sơ do Petimex cung cấp, đoàn thanh tra phát hiện doanh nghiệp này đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu với tổng trị giá khoảng 2.841 tỷ đồng nhưng không hề có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan thanh tra xác định hành vi này có dấu hiệu của ba tội danh gồm: trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo các Điều 200, 188 và 221 của Bộ luật Hình sự.

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