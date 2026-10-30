[Video] Chuẩn hóa chất lượng, giảm áp lực thi cử cho học sinh
Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông và dự thảo quy định tiếp nhận học sinh đầu cấp hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, đánh giá thực chất và giảm áp lực thi cử.
Theo đó, việc tổ chức kiểm tra chung một số môn đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12 nhằm thống nhất yêu cầu, cấu trúc đề kiểm tra, bảo đảm đánh giá khách quan kết quả học tập. Việc kiểm tra trên máy tính cũng được triển khai theo lộ trình, phù hợp điều kiện thực tế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chuan-hoa-chat-luong-giam-ap-luc-thi-cu-cho-hoc-sinh-post999098.html