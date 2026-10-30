[Video] Chuẩn hóa chất lượng, giảm áp lực thi cử cho học sinh

Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội và các thiết bị kỹ thuật số đang mở ra vô vàn cơ hội học tập, kết nối và việc làm cho phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích ấy, không gian mạng cũng âm thầm đẩy không ít người vào vòng xoáy lo âu, cô đơn và lệ thuộc. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới tư duy trong bảo vệ sức khỏe tinh thần.